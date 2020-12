Etalage juwelier Century Center leeggeroofd: "De dader kende de ondergrondse vluchtroute beter dan wij"

Bij een juwelier in het Century Center in Antwerpen is vrijdagnacht de hele etalage geplunderd. Iemand sloeg het glas stuk en ging aan de haal met diamanten en gouden juwelen. Zaakvoerder Khalid El Hattab is ervan overtuigd dat de dader z'n weg in het winkelcentrum heel goed kende. "Heel bizar dat iemand zich urenlang ongemerkt kan verstoppen in het shopping center."