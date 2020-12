Europese vogels trekken steeds verder noordwaarts

Uit de tellingen van de vrijwilligers blijken ook grote veranderingen sinds de vorige editie van de atlas in de jaren 90: de vogelsoorten leven nu gemiddeld 28 kilometer noordelijker dan zo'n 30 jaar geleden. "De klimaatverandering speelt zich voor onze ogen af", zegt BirdLife International daarover.

Sommige Mediterrane soorten, zoals de bijeneter en de kleine zilverreiger zijn nu helemaal tot in de Benelux te vinden.

In Nederland werd de status van de bijeneter, die normaal in Mediterraan gebied broedt, aangepast van 'dwaalgast' naar 'incidentele broedvogel' en ook in België zijn er steeds meer broedgevallen, vooral in Wallonië maar bijvoorbeeld ook in Harelbeke. De kleine zilverreiger wordt nu eveneens veel meer gezien in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In het Zwin broedt bijvoorbeeld een kleine kolonie kleine zilverreigers.

Iets meer dan een derde van de soorten heeft zijn broedgebied uitgebreid in de voorbije dertig jaar. Van een kwart van de soorten kromp het broedgebied dan weer.

“Regio's in het noorden van het continent hebben aan soorten gewonnen, terwijl de gebieden in het zuiden verliezen hebben geleden”, zei Sergi Herrando van het Catalaans Ornithologisch Instituut. “De verliezen zijn groter bij vogelsoorten die kenmerkend zijn voor landbouwgrond en grasland, met name in het Middellandse Zeegebied en in West- en Midden-Europa."

De ortolaan is een van de soorten die het moeten hebben van kleinschalige landbouw met houtwallen, terwijl de grote trap open graslanden verkiest. Beide soorten zien door de intensivering van de landbouw en de versnippering van het landschap hun leefgebied sterk inkrimpen. Het laten verwilderen van landbouwgrond zodat er opnieuw bomen gaan groeien, heeft dan weer meer leefgebied opgeleverd voor soorten als de zwarte specht.