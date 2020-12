Everzwijn waagt zich in de tuin van een slager in Maasmechelen

Voor slager Franky Brasseur in Maasmechelen was het vanmorgen toch even schrikken. Zijn zoon zag als eerste een everzwijn rustig rond wandelen in de bijna volledig omsloten tuin. Wellicht was het dier via de straatkant de tuin in gelopen. De familie verwittigde onmiddellijk het Natuurhulpcentrum.

De twee medewerkers vonden het te gevaarlijk om het dier zelf zijn weg te laten zoeken en besloten om het everzwijn te vangen. Omdat het dier erg rustig was, lukte dat vrij makkelijk. Het dier - een vrouwtje van zowat 90 kilo - werd vrijgelaten in de natuur. Het is niet de eerste keer dat er everzwijnen opduiken in de buurt van Eisden-Tuinwijk. Ook de nabijgelegen begraafplaats kreeg al bezoek van de dieren.