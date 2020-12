Jambon vreest gevolgen brexit: "Als er geen akkoord komt, zullen er 28.000 Vlaamse jobs verloren gaan"

Eén van de sectoren die die mogelijk hard getroffen wordt door de brexit, is de Belgische visserij. Als er geen akkoord komt, hoeven de Britten zich niet langer aan de Europese afspraken over visserij te houden. Belgische vissers zouden dan misschien veel minder mogen gaan vissen in Britse wateren.

Daarom hopen de vissers dat er als er geen akkoord bereikt wordt, er toch nog ruimte blijft om goede afspraken met de Britten te maken over de visserij. "Want vissen in Britse wateren is voor de Belgische vissers belangrijk", zegt Emiel Brouckaert van de Rederscentrale. "Vijftig procent van de activiteiten gebeurt in Britse wateren."

De uitkomst van de onderhandelingen is dus belangrijk voor de vissers. "Er is nog veel onduidelijkheid, en die wordt enkel groter hoe dichter we bij 1 januari komen. We hopen dat er snel meer duidelijkheid komt, want vissen kennen de grenzen tussen de territoriale wateren natuurlijk niet", besluit Brouckaert.

Beluister hieronder het interview met Emiel Brouckaert in "De ochtend":