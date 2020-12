Opnieuw onrust tussen jongeren en paardeneigenaars in Nieuwkerken-Waas

Het is al een tijdje onrustig in de wegel achter de sporthal in Nieuwkerken-Waas bij Sint-Niklaas. De politie kreeg de voorbije dagen klachten over vuurwerkbommen die werden afgeschoten. Eerder werd de draad van weilanden waar paarden lopen doorgeknipt. Een aantal weken geleden zijn in de wegel tuinkabouters vernield. Een buurtbewoner hield dan een inzameling om er nieuwe te zetten.

"De voorbije week was er vooral geluidsoverlast", vertelt Jeannette Coolen van manege La Rosteehoeve. Vrijdagavond waren de paarden zeer onrustig nadat er vuurwerk werd afgestoken. Volgens de eigenaars zitten jongeren uit de buurt daar achter. “Het is al de zoveelste keer, onze paarden zijn al meerdere malen op hol geslagen. Vrijdagavond waren er in de manege nog verschillende mensen aanwezig. Zij hoorden de luide knallen. Iedereen is onmiddellijk op zoek gegaan naar de daders. Ze schoten immers niet alleen vuurwerk in de lucht maar ook in de richting van de paarden. Onverantwoord want we zitten hier met 90 paarden en in de omliggende weilanden staan er nog tientallen. Het is niet de eerste keer dat ze zich lelijk verwonden als ze op hol slaan en door een afsluiting lopen. Drachtige merries kunnen ook een miskraam krijgen van de schrik.”