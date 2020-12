Kwetsbare Mechelse kinderen mogen zelf eindejaarscadeau kiezen: "Je als kind uitgesloten voelen, komt hard aan"

Om het geld in te zamelen, wordt een beroep gedaan op de vrijgevigheid van Mechelaars en bedrijven. "We doen een oproep aan iedereen om een bijdrage te doen via de website van de stad", zegt Piet den Boer, voorzitter van Foundation Mechelen. "Op die manier hopen we een 500-tal kinderen blij te maken met een mooi cadeau. Aan de andere kant willen we ook de plaatselijke speelgoedwinkels steunen, want we gaan de cadeautjes bij hen kopen."