Antwerpse politie legt 9 lockdownfeestjes stil met in totaal 64 aanwezigen

In Antwerpen heeft de politie de afgelopen nacht 9 lockdownfeestjes stilgelegd. In totaal werden daar 64 clandestiene feestvierders aangetroffen. De politie werd telkens getipt omdat er geluidsoverlast was. De aanwezigen riskeren een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van 200 tot 4.000 euro.