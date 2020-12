Steunpunten in zes steden en digitaal platform voor mentaal welzijn van studenten

Het is al vaak gezegd: studenten hebben het mentaal niet gemakkelijk in deze coronatijden. Maar vooralsnog is er geen overkoepelende Vlaamse aanpak om hen hierbij te helpen. “We moeten vaststellen dat het beleid voor het mentale welzijn bij studenten in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen stond”, geeft minister Weyts grif toe.

Weyts wil dat nu veranderen en kondigt “een Vlaanderenbreed beleid” rond het mentaal welzijn van studenten aan. “Mentaal welzijn wordt vanaf nu een permanent aandachtspunt binnen ons hoger onderwijs. Als je weet dat 75 procent van alle mentale problemen ontstaat voor de leeftijd van 25 jaar, dan weet je dat we oog moeten hebben voor onze studenten. We gaan blijven peilen naar hun mentale gezondheid, zodat we kunnen controleren of onze initiatieven aanslaan.”