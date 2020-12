Minister Peeters: "Overleg en liefst samenwerkingsakkoord over Brusselse stadstol, zoniet juridisch verzet"

De Vlaamse minister erkent dat het Brussels Gewest bevoegd is om de maatregel in te voeren. Ze staat ook achter het principe van een slimme kilometerheffing die sturend werkt. Maar dan moeten een aantal randvoorwaarden vervuld zijn, onder meer voldoende openbaar vervoer. Zo is er vandaag voor heel wat pendelaars geen alternatief voor de wagen om op het werk te geraken. Voor minister Peeters is de invoering van "deze eenzijdige belasting op de Vlaamse pendelaars" een uiting van "vijandig nabuurschap", een term die N-VA-voorzitter Bart De Wever eerder ook al gebruikte.

Lydia Peeters pleit voor overleg. Daaruit volgt ook best een samenwerkingsakkoord, dat onder meer nodig is voor de problematiek van de leasewagens. Als er geen akkoord uit de bus komt, zal de Vlaamse regering alle juridische middelen inzetten. "We hebben daar het mandaat voor van het Vlaams Parlement, dat een resolutie in die zin goedkeurde. Groen heeft daarbij meegesteld, sp.a heeft zich onthouden", aldus de Open VLD.

Voka-baas Hans Maertens bevestigde in hetzelfde programma dat de Vlaamse ondernemers voor een slimme kilometerheffing zijn, maar in Brussel gaat het volgens hem niet om een slimme kilometerheffing, maar een stadstol. Een vergelijking met Londen gaat volgens hem niet op omdat het openbaar vervoer daar veel uitgebreider zou zijn met onder meer om de 500 meter een metrostation. Hij wees er ook op dat men spitstechnologie zal zoeken om de taks te ontwijken, bijvoorbeeld door de voertuigen in Brussel in te schrijven.