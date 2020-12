Ook advocaat van Donald Trump blijkt nu besmet met het coronavirus

Giuliani reist al een maand door de Verenigde Staten om de resultaten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan te vechten op bijeenkomsten waar hij geen masker draagt.

"Rudy Giuliani, veruit de beste burgemeester in de geschiedenis van New York, en die onvermoeibaar heeft gewerkt om de (verreweg!) meest corrupte verkiezingen in de geschiedenis van de VS te ontmaskeren, testte positief voor het Chinese virus", twittert Trump.

De 76-jarige Giuliani is de zoveelste in de entourage van Trump die besmet raakt met het coronavirus. Enkele maanden geleden bleek ook de president zelf besmet. Een aantal stafmedewerkers van het Witte Huis testten rond dezelfde tijd ook positief.