President Trump voert campagne in Georgia en houdt voet bij stuk: hij vraagt gouverneur om onderzoek naar poststemmen

Trump herhaalde zijn aantijgingen op een verkiezingsmeeting in Valdosta, in Georgia, een staat die Joe Biden nipt won - de laatste keer dat een Democraat er kon winnen was in 1992. De meeting was georganiseerd om kiezers aan te sporen om op 5 januari te gaan stemmen in een tweede stemronde voor de Senaatsverkiezingen.

Er moeten nog twee zetels verdeeld worden, die de machtsbalans in de Senaat zouden kunnen doen omslaan. De Republikeinen moeten minstens één van de twee zetels winnen om hun meerderheid te behouden. Als de Democraten de twee zetels kunnen binnenhalen, heeft de partij van de pas verkozen president Joe Biden een meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat.