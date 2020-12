Trage daling cijfers baart zorgen: "Aan dit tempo bereiken we drempel om over versoepeling te praten pas eind januari"

Devroey is zelf altijd voorstander geweest van een korte, maar veel strengere lockdown. "Eigenlijk is dit nu een semi-lockdown, als je dat vergelijkt met de situatie in maart. Toen zag je geen verkeer, geen mensen in de stad. Nu is dat toch anders. Maar op die manier rek je alleen maar de pijn. Ik vrees dat we zo nog heel lang in die tunnel blijven zitten."