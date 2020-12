Rotifers in Space: Belgische raderdiertjes opnieuw naar het ISS om stralingsweerstand te bestuderen

Met dit tweede experiment willen de projectpartners UNamur, SCK CEN en sinds kort ULB nagaan welk effect gewichtloosheid en straling op het DNA-herstelmechanisme van levende organismen hebben. Voor het vertrek werden de raderdiertjes dit keer uitgedroogd en vervolgens bestraald in UNamur.



"Na uitdroging en bestraling is het genetisch materiaal volledig beschadigd en zijn de raderdiertjes inactief. Bij rehydratatie schieten ze als het ware weer wakker en herstellen ze de schade aan hun genetisch materiaal. Doordat raderdiertjes zichzelf klonen, kunnen we er naar ISS sturen en identieke kopieën op aarde houden, die we op hetzelfde moment hydrateren. Dat doen we door hen Belgisch mineraalwater en slasap toe te dienen. Eenmaal terug op aarde kunnen we vergelijken: hebben ze in de ruimte hun DNA even vlot kunnen herstellen als op aarde? Beïnvloeden gewichtloosheid en kosmische straling dat herstelproces? Hoe stellen hun nakomelingen het?" zei onderzoeker Boris Hespeels van UNamur.

Als de raderdiertjes ook vlot door dit experiment komen, zal dat een schat aan wetenschappelijke informatie opleveren.

"Raderdiertjes kunnen meer dan 200 keer meer straling verdragen, terwijl hun cellulaire opbouw op die van de mens gelijkt. Inzicht in de onderliggende mechanismen van dat DNA-herstelproces, zou kunnen toelaten de weerstand van astronauten tegen kosmische straling te verhogen", zo zei radiobiologe Sarah Baatout van het SCK CEN.

"Het opent de deur naar verdere ruimteverkenning, als onderdeel van het RISE-project. Daarnaast kan het ook op aarde zijn nut bewijzen. De bevindingen kunnen leiden tot maatregelen om beroepsmatig blootgestelde personen of kankerpatiënten tijdens hun therapie beter te beschermen tegen de negatieve effecten van hun blootstelling aan straling”, voegde haar collega aan het SCK CEN Bjorn Baselet eraan toe.