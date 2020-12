Speculaas: Brussels of Hasselts erfgoed? Of moeten we toch speculoos zeggen?

Vrijdag werd speculoos officieel uitgeroepen tot Brussels cultureel erfgoed. Logisch volgens Capiau: “Wij maken al bijna 200 jaar speculoos in Brussel, dat is al langer dan dat België bestaat.” Brabanders had het graag anders gezien: “Het is jammer dat het niet gewoon Belgisch erfgoed is genoemd dan was dat voor ons ook goed geweest.”

De kans is echter groot dat ze het beiden aan het verkeerde eind hebben want komt speculaas en dan zeker de kruiden niet van Nederland? Volgens Brabanders klopt dat niet helemaal: “De nederlanders zeggen: ‘de speculaas is van ons omdat er kruiden inzitten’ maar dat is ook meer kruidenkoek dan onze speculaas.”

