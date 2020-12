Trumps "vaccin-tsaar": "Geen druk gevoeld, ik doe dit niet voor de president maar voor de bevolking"

President Donald Trump stelde op 15 mei Moncef Slaoui voor als de hoofdwetenschapper van de operatie “Warp Speed”. Dat is de Amerikaanse campagne om tegen het einde van het jaar te kunnen beginnen met vaccineren tegen het coronavirus.

Als hij zelf had kunnen kiezen, had Slaoui een andere naam gekozen voor de operatie die hij leidt. “Warp speed” is een term uit de science fiction-reeks “Star Trek”, die verwijst naar een snelheid die groter is dan de lichtsnelheid.

Slaoui maakt de Amerikaanse vaccinatiecampagne liever met formule 1-racen: "Je wil zo snel mogelijk gaan, maar ook zo veilig mogelijk”, aldus de gerenommeerde wetenschapper.