Verdachte dubbele moord in Oudenaarde en Lokeren voor onderzoeksrechter

Het parket verdenkt een man van de moord op zijn 26-jarige zoon. Beiden woonden in Oudenaarde. De man zou zich tegen de zoon hebben gekeerd in de nacht van zaterdag op zondag. Daarna is de man naar Lokeren gereden waar hij zijn ex-partner heeft gedood. De man heeft zichzelf daarna aangegeven bij de politie. Zondag is hij verhoord. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. De man verschijnt maandag voor een onderzoeksrechter. Het parket geeft niet meer informatie. De dader is 52 jaar, de ex-partner was 55.