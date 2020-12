Arme landen staan achteraan in de rij voor coronavaccins: vallen zij uit de boot of zijn er oplossingen?

De eerlijke verdeling waarvoor COVAX wil zorgen, klinkt bijna te mooi om waar te zijn. En dat is ze misschien ook. Want hoewel de meeste rijke landen, met de Verenigde Staten als opvallende uitzondering, zich aansloten bij COVAX, tellen ze ook massaal grote bedragen neer om vaccins voor zichzelf te reserveren. Canada is volgens Nature koploper en reserveerde al negen dosissen per Canadese staatsburger. De Verenigde Staten sloten al deals voor meer dan 7 dosissen per Amerikaan, het Verenigd Koninkrijk en Australië elk voor bijna 6 dosissen per persoon. De Europese Unie maakt de top 5 compleet met bijna 5 gereserveerde dosissen per Europeaan. COVAX daarentegen reserveerde amper 0,3 dosissen per inwoner van de 92 lage- en middeninkomenslanden.

"De EU heeft al 1,5 miljard vaccins besteld voor zijn 500 miljoen inwoners. COVAX bestelde tussen de 300 en 700 miljoen dosissen voor de meer dan 3 miljard mensen in de 92 landen die zelf geen vaccins kunnen aankopen", zegt Dimitri Eynikel, beleidsmedewerker bij Artsen Zonder Grenzen. "Daar zie je meteen al het onevenwicht."