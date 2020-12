Iets doen voor iemand anders, dat is De Warmste Week in het rare jaar 2020. Je kan vanalles doen voor het goede doel, maar het dagcentrum voor mensen met een beperking van VZW Zonnelied draaide de rollen dit keer om. Tollembeek is door hun 'vlamactie' het warmste dorp van Vlaanderen. 'De zevende dag' ging mee op pad om het vuur te verspreiden.