100 jaar Gezinsbond: opgericht door de kassier van de koolmijn

De oprichting van die bond was trouwens snel beklonken, zegt Rita Lambregts, voorzitter van de Gezinsbond Regio Hasselt. "Denis had gehoord over zo'n bond in Nederland en in Frankrijk. Die wilden ze daar oprichten om de belangen van de vele grote gezinnen in armoede na de Eerste Wereldoorlog te verdedigen. Hij stuurde een briefje naar 8 huisvaders in Beringen om er eens over te praten. En dezelfde avond al hadden ze een afdeling en waren ze vertrokken!"