42 mensen, van wie de helft kinderen, betrapt op lockdownfeest in woning in Deurne

Ook aan de Bisschoppenhoflaan was dat het geval, maar zonder succes. "Het neemt soms vreemde vormen aan. We hebben al gezien dat mensen zich probeerden te verstoppen in kartonnen dozen, in gangetjes... nu was het in de badkamer en hebben ze de sleutel verstopt." Alle volwassenen kregen een proces-verbaal en zullen voor de rechter moeten komen.

Eerder in het weekend waren in totaal al 64 mensen aangetroffen op feestjes op negen verschillende plaatsen. In een synagoge werden dan weer 43 personen geteld in twee kleine ruimtes.

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) waarschuwde zondag dat politie en parket streng zullen blijven optreden tegen dergelijk asociaal gedrag. Volgens De Wever kan de politie ook wel degelijk woningen binnenvallen op basis van de wet op de openbare gezondheid.