50 jaar geleden: West-Duitse bondskanselier Brandt verrast vriend en vijand met knieval voor Holocaustmonument in Polen

De voorbije jaren stijgt overigens het aantal incidenten van verbaal of fysiek geweld tegen Joden en andere minderheden zoals moslims gestaag in Duitsland, net zoals in andere Europese landen overigens. Een jaar geleden mislukte een aanslag van een rechtse extremist op een volle Joodse synagoge in de stad Halle. De veiligheidsmaatregelen vermeden een bloedbad, maar de dader schoot daarop wel twee mensen dood in een kebabzaak.

Enkele maanden tevoren had Thomas Haldenwang, het hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst Bundesambt für Verfassungsschutz gewaarschuwd dat niet minder dan 12.700 rechtse extremisten in Duitsland in staat zijn tot geweld. Het zette bondkanselier Angela Merkel tijdens een toespraak tot Duitse Joden in september aan tot de verklaring dat "veel Joden zich niet veilig voelen in ons land".