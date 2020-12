Extra half miljoen Belgen met laag inkomen krijgen vanaf februari (voor even) korting op energiefacturen

Na een jaar zullen een half miljoen gezinnen hun energiefactuur dus weer zien stijgen, hoewel hun financiële situatie er niet per se op verbeterd zal zijn. "We ledigen nu een acute nood, want ze hebben hun situatie alleen maar erger zien worden door de coronacrisis", benadrukt de minister. "Tegelijkertijd blijven we werk van maken van een structureel beleid en oplossingen rond energiearmoede. Ik hoop dat we in het de toekomst meer structurele maatregelen gaan kunnen nemen, die ook preventief van aard zijn", besluit ze.