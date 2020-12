Aantal werkloze jongeren in stadsregio Turnhout opvallend gestegen: “Ook in tijden van corona kunnen laaggeschoolden job vinden”

In de stadsregio Turnhout is het aantal werkloze jongeren de voorbije maanden opvallend gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Samen met VDAB wil de regio extra inzetten op de begeleiding van jongeren, want ook in coronatijden zijn er volgens VDAB ook jobs te vinden. “Vooral logistieke- en professionele schoonmaakbedrijven werven nu mensen aan”, klinkt het.