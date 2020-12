Afhaalmenu's voor Kerstmis en oudjaar vliegen de deur uit: "Op nog geen drie weken tijd alles uitverkocht"

Bij sterrenzaak EssenCiel in Leuven kan je met kerst en oudjaar genieten van onder andere hertenkalf met aardappel-truffel en pastinaak, maar ook van een tartaar van langoustine. Wie bij dit feestmenu zijn duimen en vingers aflikt en nog snel wil bestellen, is er aan voor de moeite. Alle menu's zijn intussen uitverkocht. "Het is dit jaar ontzettend snel gegaan", zegt chef Niels Brants. "Op nog geen drie weken tijd waren alle menu's uitverkocht. Voor kerstavond en kerstdag koken we voor zo'n 400 mensen. Voor ons is dat al veel, want wij zijn een relatief kleine zaak. Maar goed, mensen willen duidelijk deze dagen ook in stijl vieren en zich op tijd voorbereiden om zeker te zijn dat ze goed eten hebben."