Beren vrolijken eindejaarsperiode in Beringen op: "Ze brengen letterlijk en figuurlijk licht in de duisternis"

De kerstverlichting brandt al enkele weken in Beringen. Maar nu heeft de stad ook voor vrolijke beren gezorgd. Ze staan in het centrum van Beringen, Beringen-Mijn, Beverlo, Koersel en Paal. De stad wil er de inwoners een hart mee onder de riem steken, want door de coronacrisis werd het ene evenement na het andere noodgedwongen geschrapt. “Het gaat ook om de sfeer", zegt schepen van recreatie Jessie De Weyer (N-VA). "Zeker in deze moeilijke periode willen we onze inwoners een warm gevoel bezorgen. Daarom plaatsen we in elke handelskern een unieke, verlichte blikvanger in de vorm van een beer."