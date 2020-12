Genk, Beringen, Ham en Tessenderlo pakken roekeloze automobilisten hard aan: "Politie zal auto in beslag nemen"

“Uit onze lokale stads- en veiligheidsmonitor blijkt dat asociaal rijgedrag zich vooral vertaalt in het veelvuldig luid optrekken van de wagen op korte afstand, het uitvoeren van gevaarlijke stunts en onaangepaste snelheden”, verduidelijkt Wim Dries, burgemeester van Genk (CD&V). “Het nieuwe retributiereglement laat de lokale politie - in ons geval politiezone Carma - toe om het voertuig weg te takelen en op een veilige plaats te stallen. In samenwerking met het parket en de politie kan beslist worden of ik de inbeslagneming als burgemeester verder verleng. De kosten van de inbeslagname en stalling van het voertuig zijn voor rekening van de bestuurder of de eigenaar van het voertuig. Deze kunnen oplopen tot 400 euro per voertuig, exclusief de bewaarkost die maximum 40 euro per dag bedraagt. Het voertuig wordt niet vrijgegeven zolang de betaling niet is gebeurd.”