Britse regering toont goodwill in laatste rechte lijn brexitonderhandelingen

De gesprekken gaan over de mogelijkheid van een handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De tijd dringt want als er geen akkoord is, riskeren we begin januari een "harde brexit" met invoertarieven en douaneformaliteiten die het economisch weefsel over het Kanaal zullen bemoeilijken. Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier zei eerder vandaag dat woensdag de deadline is voor een akkoord. Dat moet dan nog wel worden goedgekeurd door het Britse parlement en dat van de EU.



In haar mededeling looft Londen de constructieve samenwerking met de EU. "De onderhandelingen gaan verder en definitieve beslissingen worden in de komende dagen verwacht", luidt het. Als die onderhandelingen tot oplossingen voor de nog uitstaande discussiepunten leiden, is Londen naar eigen zeggen bereid de Internal Market Bill aan te passen.

