Burgemeester van Bredene presenteert op kerstdag een 12 uur durende onlinekerstshow: "Zo is niemand alleen"

"Als kind droomde ik ervan om sportjournalist te worden", zegt Vandenberghe. "Dankzij onze kerstspecial kan ik een deel van die droom verwezenlijken. Maar ik doe het niet voor mezelf, integendeel. Ik doe het voor de mensen die thuis alleen zullen zitten. Zo kunnen zij 12 uur lang genieten en gaat de tijd sneller vooruit. Tegelijkertijd zamelen we geld in voor het goede doel."

Het doel is om een symbolische euro per inwoner in te zamelen. "In totaal hebben we 18.400 inwoners. Dus ons doel is 18.400 euro in te zamelen. Een deel van die opbrengst schenken we aan Welzijnsschakel De Caproen. Die vzw bezorgt elk jaar een kerstmaaltijd aan 180 gezinnen. Dat zijn gezinnen die anders geen kerstmaal kunnen eten. We gaan ook laptops aankopen voor kinderen die nog altijd niet op een deftige manier thuisonderwijs kunnen volgen. We gaan ook het centrum ter preventie van zelfdoding steunen, want sommige mensen hebben het echt mentaal moeilijk. Het is dus veel meer dan zomaar een show van 12 uur."

Je kan de uitzending op kerstdag volgen op de website van de kerstspecial.