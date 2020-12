Burgercollectief klaagt met foto's van 100 overtredingen parkeerdruk in Sint-Joost aan: "Voetgangers in gevaar"

Clara Vanmuysen van het burgercollectief vindt de toestand onhoudbaar. "Parkeren op stoepen en zebrapaden brengt voetgangers in gevaar. Het is in onze gemeente al jarenlang schering en inslag. Je moet helaas weinig moeite doen om een dossier zoals het onze aan te leggen. We vragen méér politiecontroles en doelgerichte infrastructuuringrepen om wildparkeren aan te pakken."