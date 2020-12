Cédric Blanpain (ULB) en Bart Loeys (UA) winnen "Belgische Nobelprijzen" voor hun onderzoek naar kanker en genetische ziekten

De aorta, of slagader, is het belangrijkste bloedvat in ons lichaam en loopt vanuit het hart door het lichaam. Als de aorta te wijd wordt kan een scheur of dissectie ontstaan (een aneurysma). Deze aandoening treft vaak jonge mensen tussen 30 en 50 jaar oud. Ruim de helft van de patiënten sterft.