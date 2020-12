Wijk De Barakken in Menen krijgt een groot park: “Daar is nauwelijks groen en weinig mensen hebben er een tuin”

Er komt onder andere een fit-o-meter, dat is een parcours met toestellen waarop je kan fitnessen. Ook kinderen zullen zich kunnen uitleven. “Het wordt geen klassieke speeltuin, wel een speelruimte met veel natuurlijk materiaal”, zegt schepen van Omgeving Mieke Syssauw (Open VLD). “Denk maar aan grote takken en boomstammen. Op bepaalde plaatsen worden ook ondiepe poelen aangelegd waar kinderen met water zullen kunnen spelen.”

De stad was er al een tijdje mee bezig, maar nu krijgt ze een Vlaamse subsidie van 150.000 euro voor “Natuur in je buurt”. Het hele project zal 1 miljoen euro kosten. Het stadsbestuur hoopt nog op extra subsidies. “We dienden verschillende dossiers in. We hopen op nog een subsidie waarmee we een “vlonderpad” kunnen aanleggen. Dat is een speciaal verhoogd houten pad voor buggy's en rolstoelen.”