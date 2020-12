Een attest voor een haarstukje nodig? Vraag het maar aan de huisarts

Het doktersattest voor de pruik of extensions is een van de vele attesten die zomaar gevraagd worden. De zogenaamde ‘parapluattesten’ schieten als paddenstoelen uit de grond. Sommige attesten zijn tragikomisch: “Ik verklaar dat onderstaande patiënte haar been heeft gebroken en dus op school de lift moet gebruiken.” “Ik verklaar dat onderstaande patiënte in leven is” (i.k.v. levensverzekering). “Ik verklaar dat deze patiënt begeleiding nodig heeft in het ziekenhuis tijdens de consultatie.” “Ik verklaar dat onderstaande patiënt medisch in staat is om te vissen.” Je kunt het zo gek niet noemen of we moeten er een attest voor invullen. “Vraag het maar aan de huisarts.”