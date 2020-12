Hoe ga je in tegen iemand die overtuigd is dat de huidige situatie gelijk is aan wat in het Derde Rijk gebeurde?

Maar goed. Een negationist genoemd worden lijkt me al erg genoeg. Het is een semantische U-bocht waar meerdere van Lewis Carrolls personages nog iets kunnen van leren (Lewis Carroll is schrijver van "Alice in Wonderland", nvdr).

De beproefde tactieken van al die ontkenners, die tegelijkertijd ook believers zijn, gaan als volgt. Gebruik woorden, regels en inzichten naar eigen believen en gooi ze terug naar diegenen die er enkel de gangbare betekenis aan toekennen. Als ze toehappen en in discussie gaan, heb je al half gewonnen. Negeer lastige vragen en argumenten waarmee je geen weg weet. Een onwaarheid die in je kraam past, wordt een "alternatief feit". New speak, maar met vertrouwde woorden. Imiteer Humpty Dumpty (figuur uit een Engels kinderrijmpje, nvdr), die aan woorden de betekenis toekent die hemzelf het beste uitkomt. Zo wordt eenieder die geen geloof hecht aan complottheorieën, een "negationist".

De bioloog die het feit van evolutie erkent, is "blind" voor de resultaten van "creationistisch onderzoek" en verdedigt "darwinistische pseudowetenschap". De scheikundige die begrijpt dat homeopathische middelen op zijn best een placebo-effect hebben, is niet open minded en negeert dogmatisch de talrijke positieve getuigenissen. Wie de consensus onder klimaatwetenschappers accepteert dat global warming reëel is, is "niet kritisch genoeg" en is gevallen voor "propaganda".