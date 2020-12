Antwerpen kiest voor fiets- en wandelbrug over Schelde: "Dit wordt ongelofelijk icoon voor onze stad"

Hoe die er precies zal uitzien, is nog niet duidelijk. De afbeelding bovenaan is dan ook maar een ontwerp. "We hopen dat het een icoon wordt voor onze stad", zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) in "De wereld vandaag'" op Radio 1. "We zijn er ook van overtuigd dat dit een grote aantrekkingskracht zal hebben voor de fietsers en voetgangers in onze stad."