Folletlaan in Wemmel gesloten door waterlek: "Herstelling zal enkele dagen duren"

"De Folletlaan is een drukke verbindingsweg tussen Brussel en Merchtem. Dat is een extra zorg natuurlijk", weet de burgemeester. "Gelukkig kan de weg in de richting van Brussel openblijven. Maar in de richting van Merchtem is er een omleiding. Wie de weg gebruikt, mag files verwachten."

Intussen doet de watermaatschappij het nodige om het lek te dichten, maar dat zal gezien de schade zeker enkele dagen duren. De bewoners, bij wie geen water uit de kraan komt, kregen intussen ook al water van de brandweer.