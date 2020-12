Federaal procureur wil af van assisen: "Te laat voor proces aanslagen? Misschien niet voor proces Bende van Nijvel"

Daarnaast zullen er tienduizenden schuldvragen worden gesteld. "We moeten één vraag stellen per element, per dader en per slachtoffer. We mogen dus niet in één keer vragen of een bepaalde dader schuldig is aan poging tot moord met terroristisch motief voor alle slachtoffers." En dat wordt dus een huzarenstukje. Naar schatting zal het proces op deze manier zo'n negen maanden duren. En dus moet zo'n jury zich ook zo lang kunnen vrijmaken.