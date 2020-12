Geen overrompeling in Knokke-Heist voor de opening van het lichtkunstfestival Light Art

Knokke-Heist wou geen toestanden zoals in Brugge vorige week toen massaal veel mensen naar Wintergloed trokken. De gemeente deed er dan ook alles aan om dit te vermijden. Zo maakten ze geen reclame meer voor de 3de editie van het lichtfestival Light Art. In tegenstelling tot Wintergloed in Brugge, waar het vooral om sfeerverlichting gaat, kiest men in Knokke-Heist voor lichtkunst. In totaal staan 9 verlichte werken langs een parcours van 3 km.

Er waren 8.000 bezoekers op vrijdag en zaterdagavond samen, gisteren was het nog een stuk rustiger. Eerste schepen Piet De Groote (Gemeentebelangen): "We hebben niet echt een publiek dat met de trein komt. Als je weet dat er op een gewone zaterdag of zondag maximum 2.000 mensen naar Knokke-Heist komen, dan kan je dat niet vergelijken met andere grote steden. Hier zijn er weinig dagjestoeristen, het zijn vooral de tweedeverblijvers die hier zijn. Voor de mensen is Light Art toch wel een meerwaarde."

Op dit moment gaan de lichtjes van Light ART elk weekend aan, tijdens de kerstvakantie is dat zelfs elke dag, maar niet op de feestdagen.