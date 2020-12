Groepsaankoop wildrasters tegen everzwijnen in Genk heeft nauwelijks succes: "Er is sprake van gewenning"

Nochtans heeft de stad Genk alle mogelijke informatiekanalen gebruikt om de inwoners te bereiken. Schepen Toon Vandeurzen (CD&V) denkt dat er een gewenning is aan het probleem van de everzwijnen: "De everzwijnen zijn in onze stad aan een serieuze opmars begonnen in 2019. Toen was er ook meer heisa omdat meer en meer inwoners die dieren ook konden filmen en omdat ze ook meer schade hadden in hun tuinen", legt Vandeurzen uit. "Maar het zou ook kunnen dat er nog niet voldoende mensen weten dat wanneer everzwijnen schade aanrichten in hun tuin, ze daarvoor een schadevergoeding kunnen vragen bij het Agentschap Natuur en Bos, maar enkel wanneer je preventieve maatregelen genomen hebt."