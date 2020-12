Stad Gent heeft 700 gratis geveltuinen uitgedeeld: "Het was een groot succes"

Mensen kunnen nu nog steeds geveltuinen aanvragen, maar ze kunnen dat niet meer gratis doen. “De subsidie van de stad Gent is helaas uitgeput”, zegt Geirnaert. “We zijn nu wel aan het bekijken op welke manier we deze gratis dienstverlening zouden kunnen verlengen. Een van de mogelijkheden is gebruik maken van het wijkbudget. Inwoners kunnen via dat budget voorstellen indienen om hun wijk te verbeteren en veel van de ideeën die zijn ingediend gaan over meer groen in de stad. Wie weet kunnen mensen vanaf volgende zomer op die manier dus toch nog een gratis geveltuin verkrijgen.”

Wie zeker wil zijn van een geveltuin en niet kan wachten tot volgende zomer, kan op de webshop van de geveltuinbrigade een tuin aankopen. Zoiets kost 150 euro en inclusief werkuren, materiaal en planten.