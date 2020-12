Halle wil parkeerplaats in centrum omvormen tot buurtpark

Halle broedt op een ambitieus nieuw parkeerplan. Zo wil de stad een nieuwe ondergrondse parking bouwen aan sportcomplex De Bres. Als die parking klaar is, wordt het parkeerterrein aan de Vuurkruisenstraat overbodig.

Een ideaal terrein om vol te bouwen met nieuwe woningen of appartementen, zou je denken. Maar dat wil de stad nu net niet doen. Er wordt in plaats daarvan gewerkt aan een scenario als buurtpark, een kleine groene long in het hart van de stad. Alle details worden momenteel uitgewerkt in een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).