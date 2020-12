Hangbuikvarken Babette komt bij Romeo terecht in Staden: "Eerste contact was wat stroef"

Een tijdje geleden deed de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit in Gent een oproep. Ze zochten een nieuwe thuis voor hangbuikzwijn Babette. Dat is een zwijn dat in beslaggenomen was. De telefoon stond roodgloeiend aan de universiteit. En het uitverkoren gezin is dat van Virginie Verpoucke uit Staden geworden.

Virginie is Babette gisteren gaan ophalen. Ze komt in Staden terecht bij een ander hangbuikzwijn: mannetje Romeo. "Het eerste contact tussen de 2 varkens verliep wat stroefjes", vertelde Virginie aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Maar Babette is toch al bij Romeo in het hok gekropen. Ze zal zich hier rap thuis volen. Romeo loopt los rond in huis. We hebben hem zelf met de papfles groot gebracht."

Biggetjes zullen er wel niet van komen, want Romeo is gecastreerd. Virginie denkt er wel nog over na om Babette kunstmatig te laten insemineren.