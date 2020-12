Kerstboom drive-in Deurne: “Mensen rijden langs uitgestalde bomen en wij steken hun favoriet in de koffer”

De kerstboom drive-in opende op de parking van de Deurnese Turners. Het concept is simpel: “Mensen rijden langs de uitgestalde bomen, kiezen er eentje uit en wij stoppen die dan in de koffer. Al verkiezen mensen ook om te wandelen in plaats van met de auto te komen. Dat kan natuurlijk ook.”

Het duo verkoopt verschillende soorten kerstbomen, waaronder de traditionele Zilverden en de Nordmann, maar ook enkele exoten. “Afgelopen zaterdag was het heel druk en ook volgend weekend verwachten we nog veel bezoekers. Kerstbomen verkopen met deze koude temperaturen is wel iets helemaal anders dan we gewend zijn”, lacht Vernimmen. “We hadden eerst een tent geplaatst, maar door de wind is die helemaal opengescheurd. Blijven bewegen is de boodschap.”