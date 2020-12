Vlaanderen koppelt voorwaarden aan ambitieuzere Europese klimaatdoelstelling

Waarover gaat het? De Europese Commissie wil tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie met 55 procent terugdringen ten opzichte van de uitstoot in 1990. Dat is een aanscherping van de Europese klimaatambitie, want tot nu was een vermindering van 40 procent afgesproken.

De verscherpte Europese klimaatambitie ligt later deze week ter tafel op de Europese top met de Europese regeringsleiders. België had zich tot nu nog niet bereid verklaard om die doelstelling te onderschrijven. Tijdens het overleg tussen de federale regering en de deelstaten is vanmorgen afgesproken dat premier De Croo op de top de doelstelling mag steunen, mits enkele voorwaarden.