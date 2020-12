Koppel veroordeeld tot 30 maanden cel omdat het bejaarde vrouw helemaal heeft gepluimd

Het begon allemaal in 2013. Toen ging de vrouw die nu veroordeeld is, aan het werk als poetsvrouw bij de 84 jarige Cécile Van Campenhout. Cécile woonde alleen in Sint-Genesius-Rode. De poetsvrouw kon samen met haar echtgenoot het vertrouwen winnen van Cécile. Het koppel deed voor haar boodschappen, maar ondertussen nam het ook cash geld van haar rekening voor eigen inkopen en om te gebruiken in gokhallen. Gedurende twee jaar deden ze 275.000 euro op.