Ook volgend jaar geen Eikoningin in Kruisem: eifeesten opnieuw afgelast door corona  

Wie Kruisem zegt, zegt de Gulden Eifeesten en omgekeerd. Al sinds 1955 dag vieren de Kruisemnaars rond Pasen de feesten. Kruisem is dé eigemeente bij uistek want het Eicomité beslist er traditioneel elke dinsdag de richtprijs voor het ei in de winkel. Vorige editie van de Eifeesten, in april, werd eerder al geannunleerd door corona en ook volgende editie wordt nu voorzorg afgelast. "De eifeesten lokken jaarlijks enkele duizenden bezoekers. Een deel van het feest gaat door in een tent, maar ook bij de buitenluchtactiviteiten, zoals de gulden eiworp, kan de veiligheid niet gegarandeerd worden", zegt burgmeester Joop Verzele.