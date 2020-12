Leuvense OCMW garandeert voortaan gepaste uitvaart van iedere Leuvenaar, ongeacht overtuiging

"Afgelopen jaar hebben we via deze regeling 28 eenzame of arme mensen een uitvaart bezorgd", vertelt schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden (SP.A). "Het gaat om mensen die geen familie hebben, of van wie de familie of vrienden niet kunnen bijdragen in de begrafeniskosten. We sluiten soms ook vooraf contracten af met mensen die in een OCMW-rusthuis verblijven, maar die niet genoeg pensioengeld krijgen om hun verblijf of hun begrafenis te betalen. Zo hadden we het afgelopen jaar een tiental mensen." De regeling geldt voor iedere inwoner van Leuven.