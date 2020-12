Links-autoritaire president Maduro herovert Venezolaans parlement na omstreden verkiezingen

In Venezuela, in Latijns-Amerika, heeft de omstreden president Nicolás Maduro de macht heroverd in het parlement. Zijn coalitie heeft de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 70% van de stemmen. Een groot deel van de oppositie boycotte de verkiezingen, onder wie huidig parlementsvoorzitter en zelfverklaard interim-president Juan Guaidó. Guaidó had de bevolking ook opgeroepen om niet te gaan stemmen. Twee derden van de kiezers zijn thuisgebleven. De Verenigde Staten en de Europese Unie erkennen de verkiezingsresultaten niet.