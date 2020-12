Viroloog Marc Van Ranst in "Het huis": "Plooien voor kritiek op sociale media? Ik kan veel, maar dat niet"

Geen Veiligheidsraad/Overlegcomité gaat voorbij of Marc Van Ranst zit in een televisiestudio om uitleg te geven bij de communicatie van de overheid. Dat hij die politieke beslissingen niet altijd verdedigbaar vindt, heeft hij bij momenten ook duidelijk laten zien: bewust, zo blijkt.

"Toen er bij een persconferentie over de eerste lockdown werd gezegd dat de kappers mochten openblijven, terwijl er onder politici en experts met geen woord over hen gesproken was toen. Dan wist ik: jongens, dit kunnen we niet uitleggen. De saus die er werd overheen gegooid, was dat ze een belangrijke sociale functie hebben. In die zin was dat nog verschoonbaar."

Minder aanvaardbaar volgens Van Ranst: de beslissing om bij het begin van de zomer per persoon en per week 15 wisselende sociale contacten toe te laten. "Elke week andere, en voor iedereen: dat was van het goede ver te veel. De bedoeling is ook dat je mij daarmee ziet worstelen in een televisiestudio. De meeste mensen kijken enkel, en luisteren amper. Het beste bewijs: mensen hadden het bijvoorbeeld opgemerkt wanneer ik naar de kapper was geweest, en dachten dan onterecht dat er een nieuwe lockdown op komst was, waarbij de kappers zouden sluiten."