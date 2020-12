N-VA wil coronavoucherbank om reisbureaus te helpen, maar "niet zo gemakkelijk als het klinkt"

Ook in ons land kregen mensen die hun reis geannuleerd zagen door de coronacrisis een voucher waarmee ze een nieuwe reis konden boeken. Maar 300 miljoen euro aan vouchers zijn nog niet ingeruild. Als een voucher een jaar oud is en er geen nieuwe reis is geboekt, kan de klant zijn geld terugvragen. Dat kan veel kleine reisbureaus in de problemen brengen.