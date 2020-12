Nieuw kunstwerk van Antwerpse barokschilder Jacob Jordaens ontdekt in gemeentehuis Sint-Gillis

Na een grondige analyse blijkt dat het paneel te dateren is rond 1617-1618. Dat maakt het de oudst gekende versie van "De Heilige Familie", zeg maar de oerversie. Van Jordaens zijn nog drie andere schilderijen bekend met dezelfde compositie. Die werken maken nu deel uit van de prestigieuze verzamelingen van het Metropolitan Museum in New York, de Hermitage in Sint-Petersburg en de Alte Pinakothek in München.

"Jordaens stond erom bekend dat hij veel composities hergebruikte, maar dit is het basismodel waarop hij zich heeft gebaseerd", aldus Joost Vander Auwera, Jordaens-expert en senior curator bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel (KMSKB).